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’ten ’na 5 milyon TL destek

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli 'na destek amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 5 milyon lira bağışladı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.4.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 15:21 ABONE OL
Albaraka Türk’ten Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları aktardı:

"Albaraka olarak değerlerimize sahip çıkmak ve değerlerimizin gereğini yapmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Birbirimize sahip çıkarak elbirliği ve dayanışma içinde bu zor günleri de aşacağımıza gönülden inanıyoruz. Biz Albaraka Türk olarak, bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Yaptığımız 5 milyon liralık bağışla ülkemizin içinden geçtiği bu zor sürece bir nebze de olsa bir katkı olacağına inanıyoruz. Ayrıca banka çalışanlarımız da bu kampanyaya 'Albaraka İyilik Kulübü' aracılığıyla 100 bin liraya yakın bir bağışta bulunuyor. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemi, yine bu güç birliği ve işbirliği ile en kısa süre içinde atlatacağımıza inanıyoruz."

Hayatını kaybedenlere rahmet, tedavi görenlere de şifa dileyen Utku, "Bu süreçte sağlık çalışanlarına, hizmet sektörümüze, bankacılık sektöründe vefakarca çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.

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Albaraka Türk’ten Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek
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