Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi! 10 Nisan Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Her ay düzenli olarak verilen evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakıma muhtaç, ihtiyacı olan yaşlıların ailelerinin yanında ayrılmamaları amacıyla onlara maddi anlamda destek sağlanmasını amaçlayan evde bakım parası yattı. Nisan ayının ikinci haftasına girmemiz ile birlikte konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar için evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 10 NİSAN CUMA

Nisan ayının ikinci haftasına girmemiz ile birlikte evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç yaşlıların ya da ihtiyaç sahiplerinin ailelerinin yanından ayrılmamaları için destek amaçlı verilen evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

İşte bilgiler!