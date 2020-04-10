Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi! 10 Nisan Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

(parası) yatan iller listesi! 10 Nisan ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen Nisan ayında da merak ediliyor. e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilecek olup öte yandan SMS ile de sorgulama yapılabilmektedir. Bakanlık tarafından il il yatırılan evde bakım parası yatan illerin hangileri olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar "" sorgulaması yapıyorlar. Buna göre; 10 Nisan Cuma evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 10.4.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 11:57 ABONE OL
Evde bakım maaşı parası yatan iller listesi! 10 Nisan Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Her ay düzenli olarak verilen yatan iller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakıma muhtaç, ihtiyacı olan yaşlıların ailelerinin yanında ayrılmamaları amacıyla onlara maddi anlamda destek sağlanmasını amaçlayan yattı. Nisan ayının ikinci haftasına girmemiz ile birlikte konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar için hangileri? İşte 10 Nisan !

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 10 NİSAN CUMA

Nisan ayının ikinci haftasına girmemiz ile birlikte evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç yaşlıların ya da ihtiyaç sahiplerinin ailelerinin yanından ayrılmamaları için destek amaçlı verilen evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

İşte bilgiler!

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi! 10 Nisan Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA