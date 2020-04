Coronavirüs sebebiyle lüks tatil fiyatlarında büyük düşüş!

2020 yılı yaz sezonunun açılmasına az bir süre kaldı. Ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları neticesinde tatilciler bu sene evde kalmayı tercih ediyor. Bu durumun her yıl milyonlarca yerli-yabancı turist çeken tatil beldelerinin tenhalaşmasına neden olacağı bekleniyor. Koronavirüs dolayısıyla satın alınan dönemde uçuşların veya paket turların iptal edilmesi durumu tatilci için risk oluşturuyor. Bu durumda tatilcilere erteleme ve iptal etme imkanı veriliyor. İptal işlemlerinde iade ücretler, tur şirketi tarafından ödeniyor.



Turizm sektörü koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan iptal ve ertelemelerden olumsuz etkileniyor. Turizmciler, iptallerden doğan ücret ödemelerini yapmakta sıkıntılar yaşarken, yerli turiste yönelik uygun tatil fırsatları hazırlıyorlar.



LÜKS TATİL FİYATLARI



Türkiye'nin en ünlü tatil beldeleri; Çeşme, Bodrum, Fethiye ve Lara'da lüks otellerde Ağustos ayında iki kişi için 5 günlük bir dinlenmenin maliyeti incelendi. Fiyatların geçtiğimiz yıllara göre incelenen her belde için yüzde 50 azaldığı görüldü.



Her yaz dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği Çeşme'de bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Ağustos döneminde iki kişi için 5 yıldızlı otelde tam pansiyon 4 gece 5 günlük lüks bir tatilin bedeli 8 bin lira.



Yaz sezonunun en kalabalık dönemi olarak bilinen Ağustos ayında aynı kriterde bir tatilin maliyeti, Antalya Lara'da 6 bin lira olurken, Fethiye ve Bodrum'da 5 bin lira civarından seyrediyor.



TURİZMCİLER GELİRLERDE YÜZDE 80 AZALMA BEKLENİYOR



Öte yandan koronavirüsten dolayı turizm sektörünün büyük oranda gelir kaybı yaşaması bekleniyor. Sektör temsilcileri, ülkelerin virüse karşı aldığı önlemler kapsamında sınır kapılarını iki yönlü kapatmasıyla yabancı turist tarafında bu sene gelir beklemiyor. Kısıtlı sayıda yerli turist öngören turizmciler, bu yılı geçtiğimiz yıla göre yüzde 80'lik gelir kaybıyla kapatmayı öngörüyor.



TÜİK'e göre Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşmişti.