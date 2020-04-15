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Haberler Ekonomi Haberleri 1000 TL sosyal yardım paraları başvuru yapılacak mı, ne zaman verilecek? Gözler 1000 TL sosyal yardım ödemelerinde 2. ve 3. fazda...

1000 TL sosyal yardım paraları başvuru yapılacak mı, ne zaman verilecek? Gözler 1000 TL sosyal yardım ödemelerinde 2. ve 3. fazda...

Corona virüs salgını ülkemizi doğrudan etkilerken, bu noktada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan dar gelirli ailelere yardım da gecikmiyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda 2 milyon dar gelirli aileye biner liralık sosyal yardım yapılmıştı. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş yardımların devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Konuyla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklaması geldi. Selçuk, daha önce sosyal yardım 1000 tl olarak ihtiyaç sahiplerine verilen yardımların ardından 2. Faz'ın başlayacağı müjdesini verdi. Peki, sosyal yardım paraları başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 10:36 ABONE OL
1000 TL sosyal yardım paraları başvuru yapılacak mı, ne zaman verilecek? Gözler 1000 TL sosyal yardım ödemelerinde 2. ve 3. fazda...

Corona virüs salgınının ekonomiye ve istihdama verdiği zarar tüm dünyada sürüyor. Bu süreçte hükümet vatandaşlara destek olmak amacıyla sosyal yardımlar veriyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyon aileye biner liralık sosyal yardım desteği yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. ve 3. fazların olacağını belirtti. Yapılan bu açıklamanın ardından milyonlarca dar gelirli vatandaş arama motoru üzerinden 'Sosyal yardım paraları başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?' ve 'Sosyal yardım ödemelerinde 2. ve 3. Faz ne zaman başlayacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

2. FAZ YARDIMLARI NELERDİR?

Bu fazda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan bin TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilmesi planlanıyor.

2. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI İÇİN BAŞVURU OLACAK MI?

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

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1000 TL sosyal yardım paraları başvuru yapılacak mı, ne zaman verilecek? Gözler 1000 TL sosyal yardım ödemelerinde 2. ve 3. fazda...
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