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’den covıd-19 ile mücadeleye maddi destek

, Covid 19 mücadelesi için Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 Milyon TL, Çapa , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne toplam 1 Milyon TL bağışlıyor.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 15:03 ABONE OL
Beymen’den covıd-19 ile mücadeleye maddi destek

Beymen coronavirüsle mücadele kapsamında toplamda 5 milyon TL nakdi yardımda bulundu. Beymen, nakdi bağışın yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanında büyük fedakarlık ve özveri ile en ön safta olan doktor ve sağlık çalışanlarının haftalık temiz kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel hazırladığı giyim paketlerini ulaştırarak, diğer bağışlarıyla birlikte toplam 5 Milyon TL değerinde destekte bulunuyor.

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Beymen’den covıd-19 ile mücadeleye maddi destek
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