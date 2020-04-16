Beymen’den covıd-19 ile mücadeleye maddi destek

Beymen coronavirüsle mücadele kapsamında toplamda 5 milyon TL nakdi yardımda bulundu. Beymen, nakdi bağışın yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanında büyük fedakarlık ve özveri ile en ön safta olan doktor ve sağlık çalışanlarının haftalık temiz kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel hazırladığı giyim paketlerini ulaştırarak, diğer bağışlarıyla birlikte toplam 5 Milyon TL değerinde destekte bulunuyor.

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