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Kısa çalışmada işverenin beyanı esas alınacak

Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Kısa çalışmada işverenin beyanı esas alınacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Kısa Çalışma Ödeneği'nin hızla sonuçlandırılacağını duyuran Selçuk, "Uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeyerek, işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeleri gerçekleştirileceğiz" dedi. Bu yasa teklifi ile çalışanları güvence altına aldıklarını ifade eden Bakan Selçuk, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin 3 aylık süreyle fesh edilemeyeceğini kaydetti. Selçuk, "Şayet olursa, her bir işçi için feshin yapıldığı tarihteki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulayacağız" diye konuytu. Bakan Selçuk, salgın nedeniyle, kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin için gelir ölçütü ve ağır engellik şartının geçici olarak, 3 ay süreyle kaldırıldığını da bildirdi. Bakan Selçuk, söz konusu kanun maddesinin üç aylık süreci kapsadığını, Cumhurbaşkanı'nın kanun maddesini 1 yıla kadar uzatma yetkisi olduğunu da belirtti.
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Kısa çalışmada işverenin beyanı esas alınacak
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