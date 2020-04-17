Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneği şartları neler, ne kadar ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği vatandaşların en yoğun araştırdığı konular arasında yer alıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle işyeri faaliyetlerine ara veren çalışanların maaşlarının belli bir kısmının devletten alınacağı anlamını taşıyan bu ödeneğe yapılacak olan başvuru şartları merak ediliyor. Online ortamda bilgilerini dolduranlar sonuçların gelmesi için merakla bekliyorlar. Buna göre; kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar ödenecek, şartları neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2020

Kısa çalışma ödeneği çalışan ve işverenler için oldukça merak edilen bir konu. Corona virüsü salgını nedeniyle faaliyetlerin azalması sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalanların sigortalı çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayacak olan kısa çalışma ödeneği şartları, ne kadar ve ne zaman ödeneceği araştırılıyor.

İşte konuya dair tüm merak edilenler…