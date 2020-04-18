Virüse inat yatırım yapıyorlar

Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda MÜSİAD Başkanı da olan Abdurrahman Kaan, Aydın'da başlayan fabrika yatırımının bütçesinin 150 milyon lira olduğunu ve 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını söyledi. Kaan, fabrikanın günlük süt işleme kapasitesinin ise bin ton olacağını belirtti. Bu istihdamın beraberinde farklı alanları da harekete geçirdiğini belirten Kaan, "Üretim yapabilmek için 13 bin süt üreticisinden alım yapacağız. Bu alımda 50 bin hayvanın beslenmesi ve yeminin üretilmesi gibi zincirleme değerler yaratacak" dedi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da dünyada çok az ülkenin üretim bilgisine sahip olduğu iki boyutlu karbon atomu grafenin üretimi konusunda yatırım yapacaklarını söyledi. Bu ürünü zırhlarda kullanacaklarını aktaran Ahlatcı, 8 kiloluk zırhın ağırlığının 800 grama düşeceğini, ayrıca görünmez boya üreterek savunma sanayi alanında kullanılacağını belirtti.

100 TESİS GELİYOR

AB ülkeleri siparişlerini Türkiye'ye kaydırma kararı alınca iş dünyası da yatırım kararlarını hızlandırdı. Bu yıl içinde toplam 100 adet kuru gıda üretimi tesisİ açılacak. Gıda kurutma makineleri üreten şirketin sahibi Mustafa Güngör, yaklaşık 200 milyon liralık yatırım ve bin kişilik istihdam sağlayacak olan 100 adet fabrika yatırımının virüs riskinin azalmasıyla başlayacağını söyledi. Güngör, "Etten balığa, meyveden sebzeye kadar her alanda kuru gıda dünyanın yeni beslenme yöntemi olacak. Bu gıdaların ısıyla kurutulduğu ve el değmeden yerinde paketlenmesi hem de uzun süre besleyiciliğini koruması en büyük avantaj" dedi.

Rizeli 250 üreticinin kurduğu Fındıklı Organik Meyve üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Gürkan da Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle kuru gıda alanına yatırım yapmayı planladıklarını, satsuma mandalinasından fındığa, elmadan kara yemişe kadar birçok ürünün kurutularak pazarlanması için tesisler kurulmasına karar verdiklerini söyledi. Gürkan, "Günlük 500 kilogramlık kurutma kapasitesine sahip tesisler ağırlıklı olarak ihracata çalışacak" dedi.

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