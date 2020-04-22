İstanbul'da yeni benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il benzin fiyatları listesi

Salgın nedeniyle birçok piyasada olduğu gibi akaryakıt fiyatları da durumun etkisinde kalarak ciddi oranda bir düşüşle karşılaştı. Gelen son dakika haberlerine göre; gece yarısından itibaren yeni bir indirim söz konusu olacak. Bunu duyan vatandaşlar "benzin fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başlarken öte yandan geçtiğimiz gün de düşüş yaşayan fiyatlara da bakıldığında şuan için İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 4.87 liraya, motorin de 4.81 liraya gerilemesi öngörülüyor. Peki, İstanbul'da yeni benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte İl il benzin fiyatları listesi…

BENZİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan indirimlerle beraber merak konusu haline gelen benzin fiyatları ile ilgili güncel son dakika gelişmelerine haberimizin bir sonraki sayfasından ulaşabilirsiniz...