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'da yeni ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il listesi

fiyatları üzerinde tarihi bir düşüş yaşanıyor. Uluslararası piyasalara bağlı olarak fiyatları üzerinde indirim söz konusu olurken sektör kaynakları üzerinden alınan bilgilere bakıldığında beklentiler benzinin fiyatında yeni bir indirimin daha söz konusu olduğu yönünde. Buna göre; vatandaşlar petrol fiyatlarındaki düşüş ile beraber " 'da yeni motorin fiyatları ne kadar oldu? , kaç TL?" gibi sorulara da internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizden tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilir yaşanan indirimlerle beraber güncel rakamları takip edebilirsiniz. İstanbul'da yeni benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il listesi…

Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:07 ABONE OL
İstanbul'da yeni benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il benzin fiyatları listesi

Salgın nedeniyle birçok piyasada olduğu gibi akaryakıt fiyatları da durumun etkisinde kalarak ciddi oranda bir düşüşle karşılaştı. Gelen son dakika haberlerine göre; gece yarısından itibaren yeni bir indirim söz konusu olacak. Bunu duyan vatandaşlar " fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başlarken öte yandan geçtiğimiz gün de düşüş yaşayan fiyatlara da bakıldığında şuan için 'da benzinin pompa fiyatı 4.87 liraya, motorin de 4.81 liraya gerilemesi öngörülüyor. Peki, İstanbul'da yeni benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte İl il listesi…

BENZİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan indirimlerle beraber merak konusu haline gelen benzin fiyatları ile ilgili güncel son dakika gelişmelerine haberimizin bir sonraki sayfasından ulaşabilirsiniz...

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İstanbul'da yeni benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il benzin fiyatları listesi
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