Destek 200 milyara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attıkları adımların toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Albayrak, vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığını vurguladı.Şu ana kadar 4.4 milyon aileye bin liralık nakit desteğinde bulunduklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Ayrıca destek kapsamına girmeyen ve bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza bin lira nakdi yardım yapacağız. Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık" ifadelerini kullandı.Kamu bankaları üzerinden sağlanan, 10 bin TL'lik uzun vadeli, ucuz maliyetli temel ihtiyaç desteği kredisiyle ilgili rakamları da paylaşan Albayrak, "Şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu" dedi.582 bin esnafın Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'ne başvurduğunu söyleyen Albayrak, şöyle konuştu: "448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari Kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi. 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsil edildi. Paraf kartla beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı." Bakan Albayrak, işletmeler sundukları Kredi Garanti Fonu kefaletli işe devam desteği kapsamında da başvuruların 143 bin 769 firmaya ulaştığını kaydetti. Albayrak, "Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızdan yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu" dedi.Bakan Albayrak, virüsün etkisinin yayılma hızının kırıldığını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda virüsten kurtulan ülkeler arasında gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa tüm alanlardaki performans milletimizin eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz" dedi. Türkiye'nin Kovid-19 sonrası için büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Albayrak, "Bu potansiyeli en iyi nasıl hayata geçirir, işlerimize sağlık kuralları çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz, bu konuları detaylı konuşacağımız genişletişmiş finansal istikrar ve kalkınma komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Albayrak, Ramazan-ı şerifin de mübarek olmasını diledi.