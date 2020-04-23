Çiftçi 3.5 milyar lira kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan binlerce şeker pancarı üreticisi çiftçiye müjdeli haber geldi. Türkşeker uzun zamandır pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletirken, ekilecek başta hububat olmak üzere diğer tarım ürünleri için tohum, gübre ve nakit avans verecek. Piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu uygulama ile çiftçinin 3.5 milyar lira kazanacağını belirtti.Bakan Albayrak, binlerce çiftçinin yüzünü güldüren projenin ayrıntılarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 50 bin çiftçi ile 3.6 milyon dekar alanda 7.5 milyon ton pancar üretimiyle Türkiye tarımına hizmet veriyor. Türkşeker, 15 Adet Şeker Fabrikası ve 8 bin çalışanı ile her yıl yaklaşık 900 bin ton şeker üreterek, Türkiye'nin şeker ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Şirket, pancar üreticisiyle uzun zamandır yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletiyor.Hububat başta olmak üzere diğer ürünlerin ekiminin yapıldığı dönemde çiftçiler hem ürününü yetiştirirken hem de hasat sonrası değerinde satmakta ciddi problemler yaşıyor. Türkşeker, münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün etmek zorunda olan çiftçilere destek vererek bu soruna son verecek. Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek.Pancar çiftçisi, pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alındı. Sonraki yıllarda ihtiyaca göre başka ürün de eklenecek. Türkşeker yeni projesiyle 2.5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi hedefliyor.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçileri rahatlatmak için pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker'in ödeyeceğini belirterek, "Çiftçiyi krediye muhtaç etmeden, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız" dedi.Bakan Albayrak, sözleşmeli hububat üretimi ile birlikte çiftçilerin 3.5 milyar lira kazanç elde edeceğini, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidileceğini söyledi.Türkşeker, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan kolonya ve dezenfektan üretimi için hızlı hareket ederek üreticilerin etil alkol ihtiyacını karşıladı. Eskişehir Alkol Fabrikası'nın kapasitesini artıran Türkşeker, 21 günde ürettiği 1 milyon litre etil alkolü dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilere ve hastanelere verdi. Türkşeker, şeker üretimi sırasında çıkan yan ürünleri değerlendirip başta hayvancılık olmak üzere sanayinin diğer alanlarına da destek veriyor. Küspe ve melas üretimiyle yem sanayisinin ihtiyacı karşılıyor.