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: Benzin fiyatlarına yeni indirim geliyor

haberi: Koronavirüs salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları fiyatlarına yansıyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:02 ABONE OL
Son dakika: Benzin fiyatlarına yeni indirim geliyor

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatları da kendini güncelliyor. Gelen son dakika haberine göre; benzin fiyatlarına indirim geliyor.

Bu gece yarısından itibaren başlaması beklenen indirim 9 kuruş olacak.

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AKARYAKIT Fİ̇YATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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