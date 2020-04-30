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! 'den flaş adım! 5 bin liraya çıkarıldı...

haberi... 'yen salgını sonrası yeni bir karar daha kaldı. PTT, ATM'lerinden günlük ücretsiz limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardığını bildirdi. PTT yaptığı açıklamada, "Günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık" dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.4.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 09:51 ABONE OL
SON DAKİKA! PTT'den flaş adım! 5 bin liraya çıkarıldı...

Son dakika haberi... PTT, ATM'lerinden günlük ücretsiz para çekme limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardığını bildirdi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (PTT AŞ) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

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SON DAKİKA! PTT'den flaş adım! 5 bin liraya çıkarıldı...
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