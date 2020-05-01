Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatında uzman yorumları

: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek bugün ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatında uzman yorumları

Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcısının güvenli liman olarak gördüğü sarı metal yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383 lira civarında oldu. Hal böyle olunca tam, cumhuriyet, yarım ve fiyatlarında da ani iniş ve çıkışlar gözlemlendi. Tam bu noktada ‘’ 1 Mayıs gram ve çeyrek ne kadar oldu?’’ sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Küresel çapta corona virüsü salgını tüm piyasaları etkilerken altın fiyatlarında uzman yorumları merak ediliyor. Geçen haftadan bu yana çeyrek ve gram fiyatları oldukça değişken bir fiyat aralığında işlem görüyordu. Peki 1 Mayıs bugün gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman yorumlarıyla birlikte tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 1.5.2020 07:27 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatında uzman yorumları

ile ilgili haberleri piyasa gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle tüm piyasalarda durgunluk gözlemlenirken sarı metaldeki ani iniş ve çıkışlar yatırımcısını zorluyor. Haftanın son işlem gününde , 384 lira ile güne başladıktan sonra 385 lira seviyesine gelerek dalgalanma seyrini devam ettirdi. Hal böyle olunca '' Bugün tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu?'' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Sarı metala yatırım yapmak isteyen vatandaşlar canlı ve uzman yorumları eşliğinde altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Haberimizde, uzman yorumlarıyla 1 Mayıs 2020 canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve çeyrek ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarını anlık takip eden yatırımcılar özellikle gram ve çeyrek altındaki son durumu öğrenmek istiyor. Küresel çapta değeri hiçbir zaman yitirmeyen altın fiyatları uzman yorumları büyük önem taşıyor. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 1 Mayıs canlı gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatında uzman yorumları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA