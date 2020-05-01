Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatında uzman yorumları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri piyasa gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle tüm piyasalarda durgunluk gözlemlenirken sarı metaldeki ani iniş ve çıkışlar yatırımcısını zorluyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, 384 lira ile güne başladıktan sonra 385 lira seviyesine gelerek dalgalanma seyrini devam ettirdi. Hal böyle olunca '' Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?'' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Sarı metala yatırım yapmak isteyen vatandaşlar canlı ve uzman yorumları eşliğinde altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Haberimizde, uzman yorumlarıyla 1 Mayıs 2020 canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarını anlık takip eden yatırımcılar özellikle gram ve çeyrek altındaki son durumu öğrenmek istiyor. Küresel çapta değeri hiçbir zaman yitirmeyen altın fiyatları uzman yorumları büyük önem taşıyor. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 1 Mayıs canlı gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…