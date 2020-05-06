Son dakika: E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği parası sorgulama ekranı: 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği parası başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere ödemesi yapılan 1000 TL sosyal yardım desteği parası ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar ilk iki faz ödemesi gerçekleştirilmiş ve toplamda 4 milyondan fazla kişiye biner liralık sosyal yardım desteği sunulmuştu. Hal böyle olunca gözler üçüncü faz ödemelerine çevrilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek projesi ödemeleri için belirtilen koşulları karşılayan kişiler E Devlet kapısı başvuru ekranı üzerinden işlemlerini yapıyor. 4 milyondan fazla kişiye yapılan ilk iki faz ödemelerinin ardından, gözler 3. faz ödemelerine çevrildi.

1000 TL SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ŞARTLARI NELER, KİMLERE VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da son dakika olarak açıklandı. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

1000 TL SOSYAL YARDIM PANDEMİ PARASI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA E DEVLET!

Haberimizden, 3. faz 1000 TL sosyal yardım pandemi parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı;