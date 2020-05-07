Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin hamlesi meyvelerini veriyor! Tarımda ihracat Kovid-19'a rağmen arttı

Türkiye'nin hamlesi meyvelerini veriyor! Tarımda Kovid-19'a rağmen arttı

Türkiye'nin son yıllardaki hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Yılın ilk 4 ayında tarıma bağlı sektörlerin ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttı. Kovid-19 salgınının etkisinde geçen ocak-nisan döneminde dış satımını oransal bazda en fazla artıran sektör ve mamulleri oldu. Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 754,3 milyon dolara ulaştı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.5.2020 12:09 Son Güncelleme: 7.5.2020 12:30 ABONE OL
Türkiye'nin hamlesi meyvelerini veriyor! Tarımda ihracat Kovid-19'a rağmen arttı

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen ocak-nisan döneminde artış gösterdi. Türk ihracatçılar tarım, sanayi ve madencilik olmak üzere 3 ana sektörden ürün sattı. Tarıma bağlı sektörlerin ihracatı yüzde 2,9 artarak 7,8 milyar dolara ulaştı.

İHRACAT ARTIŞININ LİDERİ FINDIK OLDU

Kovid-19 salgınının etkisinde geçen ocak-nisan döneminde dış satımını oransal bazda en fazla artıran sektör fındık ve mamulleri oldu. Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 754,3 milyon dolara ulaştı.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere flaş 'Dijital Tarım Pazarı' müjdesi | Video

İhracatta kaydedilen oransal artışta bu sektörü, dış satımı yüzde 21,6 yükselerek 756,3 milyon dolar olan yaş meyve ve sebze, yüzde 12,9 artarak 565,4 milyon dolar olan meyve sebze mamulleri ve yüzde 4,1 artarak 2,4 milyar dolara ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Bu dönemde çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün ihracatı ise yatay seyrederek 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATIN YARISI 5 SEKTÖRDEN

Türk ihracatçıların ocak-nisan döneminde en fazla ürün sattığı sektör ise ülkenin toplam ihracatının yüzde 13,6'sını sırtlayan otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çelik ve elektrik elektronik takip etti. Söz konusu 5 sektörün dış satımı, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yarısına karşılık geldi.

Bu dönemde ülke ihracatında payı en az olan sektörler ise diğer sanayi ürünleri, süs bitkileri ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, tütün, gemi ve yat olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA! Tarımda tarihi bir adım daha atılıyor! 300 bin kişiye istihdam sağlayacak
Tarımda dev hamle! Dijital tarım pazarı nedir? İşte tüm detaylar...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin hamlesi meyvelerini veriyor! Tarımda ihracat Kovid-19'a rağmen arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA