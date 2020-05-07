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1170 TL ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nereden yapılır, kimlere verilir?

Ülkemizdeki salgın sürecinde vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla sunulan ödeneklerden bir tanesi olan ne zaman yatacak? Sorusu son günlerde birçok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve çalıştıkları kurum tarafından ücretsiz izne ayrılmış kişilerin yaptıkları başvuru sonrası alabilecekleri bu ödenek üç aylık süre ile binlerce kişiye gelir kapısı olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama sonrası detayları vatandaşlarla paylaşılan bu konu yoğun ilgi görüyor. Buna göre; Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz maaş desteği ödeneği ne kadar, kimler başvurabilir? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar ve Bakan Albayrak tarafından yapılan detaylı açıklama…

Giriş Tarihi: 7.5.2020 09:31 Son Güncelleme: 7.5.2020 09:32 ABONE OL
1170 TL Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nereden yapılır, kimlere verilir?

Korona virüs ile mücadelede vatandaşlara sunulan bir fırsat da olmuştu. Bu ödenek; Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne ayrılmış olan kişilere bir süreliğine maddi destek olmak amacıyla sunuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası tüm detayları paylaşılan maddi destek ödemesi üç ay boyunca aylık 1170 TL olarak ödeniyor. Buna göre; başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ücretsiz izin maaş desteği ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan e Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında bu ödeneğin kişilere yatırılacağı tarih de merak ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Kimler başvurabilir? İşte başvuru şartları ve konuya dair tüm ayrıntılar…

1170 TL ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Albayrak, yayınladığı video ile beraber ücretsiz maaş desteği hakkında merak edilenlere yanıt vermişti. Albayrak, 3 aylık 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını kamuoyu ile paylaştı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NE ZAMAN YATACAK?

Haberimizin detaylarından, 1170 TL ücretsiz izin desteği hakkında bilgi edinebilir; '3 ay ücretsiz maaş desteği nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır ve kimler faydalanabilir?' soruları hakkında tüm sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz…

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1170 TL Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nereden yapılır, kimlere verilir?
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