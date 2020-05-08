Son dakika! EPDK Başkanı'ndan A Haber'de flaş açıklamalar: İGDAŞ'ın usülsüz doğalgaz faturaları iptal edilecek mi?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz A Haber canlı yayınına konuk oldu. İGDAŞ'ın vatandaşları mağdur eden usülsüz faturalarına ilişkin flaş açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Yılmaz, "Gereğini yapmazlarsa ağır ceza öderler" dedi. Vatandaşlara seslenen EPDK Başkanı, "Sayaç bu işin terazisidir. Güveninizi kaybetmeyin. EPDK gereğini yapacaktır. Yanlış faturaları ödemek zorunda değilsiniz. Mevzuat doğru fatura ödemesini gerektirir." dedi.

Faturalarını ödeyenlerin yasal faizleri ile paralarını geri alacağını da sözlerine ekleyen Yılmaz, şikayet halinde tüm firmalar için soruşturma başlatabileceklerini söyledi.

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EPDK BAŞKANI'NDAN DOĞALGAZ FATURALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez.

"YANLIŞ FATURALARI ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLLER"

Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra biz bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre.

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"AÇIK VE NET, FATURALAR ELİMİZDE"

Her bir faturayı ayrı ayrı inceleriz. Akıllarında soru olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler. Hangi şirket olursa olsun, tüm şirketleri inceliyoruz. Şu ana kadar düne kadar şikayet gelmemişti. Gelirse harekete geçer, soruşturma açarız. Dün bize gelen bine yakın şikayet oldu. 6.5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanı bunu yapmaya hakkı yok. Bir siyasetçi, 'İGDAŞ itibarsızlaştırılıyor' dedi. Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar.

"FATURAYI ÖDEYENLER YASAL FAİZİ İLE PARASINI GERİ ALACAK"

Faturayı ödeyenlerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetini de gidereceğiz. Gerekirse haksızlıklar varsa iadeleri sağlayacağız. Yasal faizi ile mahsup ettireceğiz.

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