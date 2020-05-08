Salgında işe devam etmek için 6 öneri

Dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkilemeye devam eden Kovid-19 (Koronavirüs) salgını, çalışanların büyük bölümünü evden çalışmak zorunda bıraktı. Uzaktan çalışma şekli iş yerlerinde satış verimliliğini derinden etkiledi. Şirketlerin büyük bir kısmı daha önceden hazırlıklı olmadıkları bu duruma adapte olmak için stratejilerini değiştirmek zorunda kalıyor. Saha satış yönetimi teknolojileri şirketi Ekmob şirketlere satışlarını artırmaya yönelik önerilerde bulunuyor. Dijital dünyaya ilk adımını atan kurumlar için başarı anahtarı 6 adımlık planda bulunuyor.Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 4'üncü dönem mezunları arasında yer alan Ekmob'a göre Kovid-19 salgınında şirketlerin düşen performanslarını artırmak için değişmeleri gerekiyor. Dünyayı derinden etkileyen salgın, çalışanların büyük bölümünü evden çalışmak zorunda bırakmıştı. Ekmob Kurucusu ve CEO'su Sunay Şener'e göre bazı önemli stratejileri hayata geçirerek uzaktan çalışmayla da satış ekiplerinin performansını yüksek tutmak mümkün.Bu durum sizin için ne kadar yeniyse, müşterileriniz için de o kadar yeni. Bu sebeple karşı tarafa kendini güvende hissettirmeniz çok önemli.Salgın sürecinde yeni müşteri edinme konusu daha zor olacak. Müşteri portföyünüzle düzenli iletişim kurmaya özen gösterin. Mümkünse her hafta belli bir gün ve saatte, 5 dakikalık telefon konuşması yaparak müşterinizle ilişkinizi canlı tutun.Bir satış lideri olarak, ekibi güvende tutmak, etkili uzaktan çalışma politikaları oluşturmak gerekir. Toplantılarda günlerini nasıl daha verimli kullanacaklarını sağlayacak tavsiyeler verin ve ekibinizi motive edin. Mümkün mertebe dünyadan ve ülkemizden pozitif haberleri paylaşın.ÇOĞU firmanın evden çalışmaya başlaması ile beraber, satış süreçlerimizde alışkın olduğumuz yüz yüze toplantılar bir süre için askıya alındı. Artık saha ekipleri evlerinde ve satış toplantılarını video konferanslar ve telefon görüşmeleri ile yönetiyorlar. Müşterilere ürünü telekonferans veya videokonferans yöntemiyle tanıtmak ve satış yapmak en faydalı yol olarak görünüyor.Yüz yüze görüşmelerin yerine video ve telekonferans ile satış yapmak, satış maliyetlerini düşürüyor. Hem zaman hem ulaşım tarafında ciddi tasarruflar sağlanıyor. Salgın sonrasında da bu yöntemle satış yapmaya adapte olan firmaların bu alışkanlığa devam etmesini bekliyoruz.MOBİL olarak çalışmaya alışkın olan satış ekipleri için bu ani değişiklik zor olabilir. Bu süreçte verimliliklerinin düşmemesi ve sağlıklı kalmaları adına gün içerisinde aktif olmaları çok önemli. Bu yeni ve zorunlu çalışma şekli satış yöneticileri için de geçerli. Eğer eviniz müsaitse bahçede, değilse de ev içinde hareketli olmanız, yapabiliyorsanız spor yapmanız psikolojik sağlığınızı da zinde tutmanızı sağlayacaktır. İş dışında sosyal çevreniz ile de iletişim halinde kalarak 'hayatın devam ettiğini' unutmayın.HEM yeni müşteri ediniminde hem mevcut müşterilerinize nefes verecek şekilde kampanyalar düzenleyin. Bu kampanyalar indirim kampanyaları da olabilir, tamamlayıcı hizmetlerin ücretsiz verilmesi de olabilir, ödeme vadelerinin rahatlatılması da bunların arasında sayılabilir. Kârınızın düşmesinin müşteri kaybından sizin için daha az etkisi olacağını göz önünde bulundurun. Bu kötü günlerde kuracağınız güvene dayalı esaslı ilişkilerin de ömür boyunca sürecini unutmayın.