Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve çalıştıkları kurum tarafından ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalmış kişilere devlet, 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği sağlıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 'Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman yatacak? E-devlet 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği sorgulama' gibi araştırmalar gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? E-devlet 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği sorgulama…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? E DEVLET İLE SORGULAMA

E Devlet ücretsiz izin maaş desteği başvuruları üç ay boyunca aylık 1170 TL olarak ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşların yatacağı tarih konusunda bilgi verirken, bu kapsamda, ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemleri gündeme geldi.