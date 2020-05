Cargill online bereket eğitimi veriyor

Tüm dünyayı etkisine alan salgın, tarladan sofraya uzanan gıda zincirinin önemini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte herkes gıda ihtiyacının kesintisiz karşılanmasının kıymetini net olarak gördü. Vatandaşların büyük kısmının evde kaldığı salgın sürecinde fedakarca üretime devam eden çiftçiler, topluma büyük katkı sundu. Salgın ortamında alın teri döken çiftçilerin yanında duran Cargill Türkiye, '1.000 Çiftçi 1.000 Bereket Programı'na katılan 1.500 çiftçi ailesine dezenfektan, maske, siperlik ve eldivenden oluşan sağlık paket gönderdi. Tüm dünyada tarım sektörünün kahraman çalışanlarına çeşitli projelerle destek veren Cargill, Türkiye'de geçtiğimiz yıl tarımda verimliliğin ve refahın artması amacıyla söz konusu programı başlatmıştı. Bugüne kadar 1.500 çiftçi sürece dahil edildi. Bu yıl ayçiçek çiftçilerinin katılımıyla büyüyen program, salgın döneminde de aralıksız sürüyor.Tarımda dijital ve sosyal dönüşümü hedefleyen program, Türkiye'de çiftçilere yönelik en kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden biri. Projenin ilk yılında programa katılan çiftçilerin tarlada verimini yüzde 21'e varan oranında artırdığını söyleyen şirket yetkilileri, bunun ayrıca tarım ve gıda alanında sosyal etki araştırması yapılan Türkiye'deki ilk proje olduğunu söyledi. Bu kapsamda uluslararası denetim şirketi EY'nin yaptığı araştırmanın bulgularına göre, programın topluma, çevreye ve refah artışına yaptığı pozitif etkiler ve bu etkilerin finansal değeri hesaplandı. Cargill'in projeye yatırdığı her 1 TL, 2.53 TL değerinde sosyal getiri sağladığı tespit edildi.Eğitimler, salgınının hayatı durma noktasına getirdiği bu dönemde de sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurarak kesintisiz devam etti. Eğitimler, geçtiğimiz yıl Konya, Adana, İzmir gibi mısır çiftçilerinin yoğun bulunduğu merkezlerde düzenlenen çiftçi buluşmaları ile verilmişti.Bu yıl ise dijital uygulamalar yoluyla çiftçilerin evlerine konuk olundu. Programa katılan yüzlerce mısır ve ayçiçeği çiftçisi nisan ayında internet üzerinden canlı yayınla yapılan eğitimlere interaktif şekilde katıldı. Eğitimlerin içerikleri, tarımın gelişmesinde öncü kurumların başında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi ve veri odaklı tarım teknolojileri geliştiren doktar işbirliği ile hazırlandı. Eğitimler, 20-21 Nisan tarihlerinde 1000Ciftci1000Bereket.com üzerinden canlı olarak yayınlandı.Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, çiftçilerin üstlendikleri önemli rolün salgın döneminde herkes tarafından çok net bir şekilde anlaşıldığını vurguladı. "Milletimizin her koşulda beslenmesini sağlamak için terini ve emeğini toprağa katan tüm kahraman çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi. Tarakçıoğlu şöyle devam etti: "Bir gıda firması olarak, her zaman çiftçilerimizle omuz omuza çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız '1.000 Çiftçi 1000 Bereket' programı ile tarım sektörünün kahraman çalışanlarına tarımda dijitalleşmeyi ve verim artışını sağlamak üzere eğitimler veriyoruz."