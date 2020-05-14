Ziraat Bankası’ndan 5 milyon çiftçiye 241 milyar TL destek

ZİRAAT Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, bankanın tarım sektörü ile çiftçilere yönelik yürüttüğü çalışma ve uygulamalara dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası'nın son 10 yılda doğrudan üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 241 milyar TL'yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 5 milyon kişiyi aştığını belirten Ferhat Pişmaf, "Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki kredi miktarı 70 milyar liranın üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 78'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önemli miktarda faiz desteği verdiği kredilerden oluşuyor" diye konuştu.Ziraat Bankası için tarımın bugünümüz ve yarınlarımız için stratejik önemde milli bir mesele olduğunu ifade eden Pişmaf "Bugün süt sığırcılığından kanatlı hayvancılığa, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden su ürünleri yetiştiriciliği ve arıcılığa, meyve yetiştiriciliğinden seracılığa, buğday yetiştiriciliğinden en küçük tarım alet ve makinesinden dijital teknolojinin kullanıldığı gelişmiş makinelere kadar geniş bir ürün yelpazesi ile üreticilerimize yatırım ve işletme kredileri kullandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Pişmaf, 2020'de alışılagelmiş tarım kredisi uygulamalarından farklı olarak piyasada aktif rol oynayan, kaliteli ve verimli üretimi teşvik eden, tarımda, bir yandan küçük aile işletmeciliğini koruyup geliştirirken, diğer yandan uluslararası rekabete ayak uydurabilecek, modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik eden ve üreticilerle yatırımcıların önlerini daha rahat görebilmelerine imkân sağlayan bir finansman programının uygulanmasına başladıklarını belirtti.Bu finansman programı ile Türkiye'nin mevcut tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirip, kaynakların daha etkin kullanılması, ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılması, tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasının planlandığını aktaran Pişmaf, kırsalda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin tamamında planlı bir yapının kurulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Pişmaf, şu bilgileri aktardı: "Uygulamaya konulan finansman programının temelinde yer alan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın çok güçlü şekilde destek verdiği faiz indirimli tarım kredisi uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ocakta yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla, tarımsal üretimin artırılması, bu alandaki ithalatın mümkün olduğu ölçüde azaltılması, üretimde yerli girdilerin kullanılması, işletmelerin ekonomik ölçeğe ulaştırılması gibi politika ve stratejilere uygun olarak üretim konuları ve bu stratejilere uygun faaliyet gösteren üreticiler için ayrı ayrı faiz indirim oranları uygulanmaya başlandı. Bir yandan tarımsal üretim yapan tüm üreticiler faiz indirimlerinden yararlandırılarak finansman maliyetleri önemli ölçüde azaltılırken, bir yandan da genel tarım politikaları ve stratejilerine uygun hareket eden üreticilerimiz daha fazla desteklenmeye başlandı."PIŞMAF, özellikle küçük ve çok küçük ölçekli işletme sahibi üreticilerin finansman maliyetlerinin sıfırlanması ve bu üreticilerin daha sade bir süreç içerisinde kredi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, hayvancılık alanında 100 bin TL'ye, bitkisel üretim alanında ise 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulandığını kaydetti. Ferhat Pişmaf, "Küçük aile işletmesi olan üreticilerimizin bu sınırlar içinde kullanacakları krediler için herhangi bir faiz yükü olmayacak" dedi.