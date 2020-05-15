Hızlı büyüme patikasına dönülecek

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ilk çeyrekte aktiflerini yüzde 25.7 oranında artırarak 21 milyar TL'ye yükseltti. Bankanın aktiflerinin yüzde 78.3'ünü oluşturan kredi tutarı ise aynı dönemde yüzde 11.8 artarak 16 milyar TL'ye ulaştı.Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.14 puan azalarak yüzde 0.68 düzeyine geriledi. Sermaye yeterlilik oranı ilk çeyrek dönemde yüzde 20.4 oldu. Bankanın ilk üç aylık dönem net kârı ise 90 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Güçlü performans seyrinin 2020'nin ilk çeyreğinde de devam ettiği görüyoruz. Kredilerimizi artırarak ekonomiye desteğimizi sürdürdük" dedi.Koronavirüsün ülkemizde tespit edilmesinin ardından tedbirlerin alındığını belirten Genel Müdür Öztop, "Türkiye ekonomisi hızla güçlü büyüme patikasına geri dönecektir" değerlendirmesinde bulundu.