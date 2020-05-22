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Başkan Erdoğan bizzat test etmişti! Ve göreve hazır hale geldi

Türkiye'de bir ilk niteliğinde olan pikap aracı talepler doğrultusunda geliştirilerek seri üretime hazır hale geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalar yürüten , iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak üretti.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.5.2020 10:51 Son Güncelleme: 22.5.2020 11:00 ABONE OL
Başkan Erdoğan bizzat test etmişti! Ve göreve hazır hale geldi

Başkan da geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen aracı kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen ismi koyuldu.

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Başkan Erdoğan bizzat test etmişti! Ve göreve hazır hale geldi
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