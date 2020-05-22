Başkan Erdoğan bizzat test etmişti! Ve göreve hazır hale geldi
Türkiye'de bir ilk niteliğinde olan pikap aracı Tulga talepler doğrultusunda geliştirilerek seri üretime hazır hale geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalar yürüten BMC, iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak zırhlı pikap üretti.
Giriş Tarihi: 22.5.2020 10:51Son Güncelleme: 22.5.2020 11:00ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen aracı kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.