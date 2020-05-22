Başkan Erdoğan bizzat test etmişti! Ve göreve hazır hale geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen aracı kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.