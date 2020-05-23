Pandemi sosyal destek başvuru sonuç sorgulama ekranı: 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Son dakika haberleri... 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, sonuçları sorgulama nereden yapılır ve ne zaman ödenecek? Bu soruların yanıtları, ihtiyaç sahibi ailelerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 salgını döneminde vatandaşların maddi hasarının en az olması için devlet tarafından 1000 TL pandemi sosyal yardım destek ödeneği sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan kişiler E Devlet kapısı başvuru ekranı üzerinden işlemlerini yapıyor. 4 milyondan fazla kişiye yapılan ilk iki faz ödemelerinin ardından, gözler 3. faz ödemeleri başvuru sonuçlarına çevrildi.

3. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da son dakika olarak açıklandı. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

3. FAZ PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Haberimizden, 3. faz pandemi sosyal destek parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu sonuçları sorgulama ekranı;