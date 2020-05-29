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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan ''un fethi' mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı , 'un Fethi'nin 567. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Allah’ın adıyla Hakk’ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Han’ın komutasında sabahı İstanbul’u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." dedi.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:33 Son Güncelleme: 29.5.2020 12:46 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda

"Allah'ın adıyla Hakk'ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul'u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı!
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