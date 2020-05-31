Azeri şirket: Biz dolandırmadık, kaldıraçtan zarar etti

Azerişirket İnvest-AZ Yatırım, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları davası açılması üzerine adli makamlara savunma dilekçesi yazdı. SABAH'ın ulaştığı dilekçede, 10 Şubat 2017 günü SPK tarafından yurtiçinde yapılan 'Foreks' işlemlerinde kaldıraç oranının düşürüldüğü ve teminat zorunluluğu getirildiği anlatıldı. Dolandırıldığını ileri süren Yunus A.'nın, buna rağmen karara aykırı olarak 16 ay boyunca yurtdışında yüksek kaldıraçlarla çok riskli işlemler yaptığı ve bu işlemler sonucunda tüm parasını kaybettiği iddia edildi. Genç yatırımcının yaptığı işlemler sonucu kaybettiği parayı bir şekilde alabilmek ve yurtdışında işlemlerini gerçekleştirdiği şirketle Türkiye'deki firmayı ilişkilendirmeye çalıştığı kaydedildi.Dilekçede, Yunus A.'nın şirketin müşterisi olmadığının, SPK ve paranın yatırıldığı banka tarafından tespit edildiği belirtildi. İnvest-AZ yatırım dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Şahıs bütün bu bilgi belgelere ve yaklaşık iki yıl süresince peyderpey 136 defa da toplam 891 bin 753 dolar para transferi yapmasına ve 220 bin 563 dolar para çekmesine rağmen dolandırıldığı iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerçeğe aykırı başvuru yapmış. Genç yatırımcı yüklü miktarda para yatırdığı şirkete bir defa bile gelmedi, telefon etmediği gibi herhangi bir şekilde iletişime geçmedi. Şahıs tarafından dosyaya sunulan işlem hareketleri üzerinde uzman bilirkişiye inceleme yaptırıldı. Şahsın yüksek kaldıraçlarla riskli işlemler yapması nedeniyle zarar ettiği belirlendi" ifadeleri kullanıldı.İnvest-AZ Yatırım'ın, bir müşterisinin yaklaşık 1 milyon dolarını iç ettiği iddiası ortaya atılmış, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı Elshan Guliyev, ortağı ve genel koordinatörü hakkında dava açılmıştı.