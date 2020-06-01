SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 1 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği ve anlık değişimler vatandaşlar yakından takip ediliyor. Haziran ayında altının nasıl bir seyir izleyeceği ekonomi alanında araştırılan konular arasında yer alıyor. Normalleşme takvimine göre düğün sezonlarının da başlayacak olması nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlar araştırılıyor. Öte yandan altın düşer mi, artar mı sorularının cevabına uzmanlardan kritik yorumlar geldi. Peki, 1 Haziran 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatındaki güncel rakamlar, anlık değişimler ve son dakika haberinin ayrıntıları!

1 HAZİRAN 2020 BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftaya düşüş ile başlayan gram altının fiyatı bugün yine düşüş eğiliminde seyrediyor. Düğün sezonunun da yeniden açılacak olması özellikle çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları konusundaki merakı arttırdı.

CUMHURİYET, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

1 Haziran 2020 Perşembe gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki anlık değişimlere ve güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;