Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 4 Haziran Gram, Tam ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzmanlardan altın fiyatı yorumu

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle güncel rakamlar merak ediliyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, düğün salonlarının yeniden açılacak olması hediyelik altın alımını arttırdı. Bugün gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durumu bu başlık altından canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. Peki, 4 Haziran 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanlara göre altın fiyatları düşer mi, artar mı?

4 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı dün akşamı düşüş ile kapattı. Bugün sabah saatlerinden seyirde devam eden rakamların son değişimlerine buradan göz atabilirsiniz.

GRAM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Yatırımcıların ve hediyelik olarak satın almak isteyenlerin en çok ilgi gösterdiği Özellikle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar ile sabah.com.tr'de!

İşte güncel fiyatlar;