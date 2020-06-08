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ve motorine geldi! İşte yeni fiyatlar...

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, rafineri çıkış fiyatındaki değişiklikten dolayı motorinde 32, benzinde 37 kuruş meydana geldi. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak

Giriş Tarihi: 8.6.2020 17:17 Son Güncelleme: 8.6.2020 17:20 ABONE OL
Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 37, motorinde 32 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapılacak. AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
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