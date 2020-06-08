Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Birleşik Krallık'taki Victoria's Secret tasfiye sürecine girdi

'taki Victoria's Secret tasfiye sürecine girdi

ABD merkezli kadın iç çamaşırları üreticisi Victoria's Secret'in 'taki kolu tasfiye sürecine girdi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.6.2020 13:56 ABONE OL
Birleşik Krallık'taki Victoria's Secret tasfiye sürecine girdi

The Retail Bulletin'in haberine göre, şirketin 25 mağaza işlettiği Birleşik Krallık genelinde 800 kişilik istihdam da tehlikeye girdi. Haberde, Covid-19 pandemisine dönük önlemlere bağlı olarak şirketin tüm mağazalarının uzun süredir kapalı kaldığına işaret edildi.

Habere göre, şirketin tasfiye sürecini yöneten ve şirketin potansiyel alıcılarıyla görüşmeleri sürdüren Deloitte'ten yapılan açıklamada, bu aşamada hiç bir işten çıkarmanın gündemde olmadığı belirtildi. Deloitte açıklamasına göre, üzerinde çalışılan tasfiye süreci "yalnızca hafif bir dokunuş" olacak ve dolayısıyla şirket çalışmalarını sürdürebilecek.

Deloitte Eş Tasfiye Yöneticisi Rob Harding, "Bu gelişme, Birleşik Krallık lüks hazır giyim piyasası için yeni bir darbe oldu ve Covid-19 pandemisinin perakende ticaret üzerinde daha başka olumsuz etkileri olabilir" diye uyardı.

Habere göre, tasfiye yöneticileri aynı zamanda, her biri lüks semtlerdeki mağazaların çok yüksek olan kiralarının düşürülmesi için de çalışıyorlar.
Perakende şirketinin Birleşik Krallık'taki kolu, Şubat 2019'da sona eren mali yılında 170 milyon sterlin zarar açıklamıştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Birleşik Krallık'taki Victoria's Secret tasfiye sürecine girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA