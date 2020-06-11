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ile ilgili : Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Serbest piyasaların dördüncü işlem günü devam ederken, altın fiyatlarında ufak çaplı bir düşüş yaşanıyor. Haftaya yatay yönlü seyirle başlayan gram altın, şu sıralar 378 lira civarına sabitlenirken, çeyrek altındaki hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın yüzde 0.19 oranında değer kaybederek 615 lira civarına kadar düşerken, yaşanan bu dengesiz değişimlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bu noktada uzmanlar, koronavirüs kaynaklı olarak global piyasalarda hareketliliğin süreceğini belirtiyor. İşte, son dakika uzman yorumları eşliğinde 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bugün...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 15:35 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! Altının gram fiyatı serbest piyasaların dördüncü gününde ufak çaplı bir düşüş yaşarken, haftaya yatay seyirle başlayan gram altın, şu sıralar 378 lira civarından işlem görüyor. Corona virüsü nedeni ile küresel piyasalarda iki ayı aşkın bir süredir durgunluk yaşanırken da son yılların zirvesine oturdu. Özellikle, son bir aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Bugün ise, gram altın fiyatı 378 lira civarında seyrediyor. Öte yandan, çeyrek de 615 lira seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Hâl böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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