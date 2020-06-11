Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! Altının gram fiyatı serbest piyasaların dördüncü gününde ufak çaplı bir düşüş yaşarken, haftaya yatay seyirle başlayan gram altın, şu sıralar 378 lira civarından işlem görüyor. Corona virüsü nedeni ile küresel piyasalarda iki ayı aşkın bir süredir durgunluk yaşanırken altın fiyatları da son yılların zirvesine oturdu. Özellikle, son bir aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Bugün ise, gram altın fiyatı 378 lira civarında seyrediyor. Öte yandan, çeyrek de 615 lira seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Hâl böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.