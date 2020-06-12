Bakanlıktan otobüs biletlerine indirim ayarı! İşte yeni tarife ücretleri...

İSTANBUL-ANTALYA 130 TL

Yapılan düzenlemeyle daha önce 301- 350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1.000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ise 185 liraya düşecek. 1.401-1.500 kilometre olan yol mesafesinde bilet fiyatı maksimum 280 TL olurken, 2.000 ve üzeri kilometre olan yolculuklarda fiyat 375 lirayı aşmayacak. En fazla 160 liraya satılan İstanbul-Ankara hattı bilet fiyatı en fazla 120 lira olacak. 280 TL'yi bulan İstanbul-Hatay bileti ise en fazla 225 TL olacak. Halen 180 TL'den satılan İstanbul-Antalya bileti 130 TL olurken, 320 TL'yi bulan İstanbul-Şanlıurfa bileti 240 lirayı aşamayacak.