Tavan fiyat düşürülüyor

Kovid-19 nedeniyle şehirler arası otobüs seyahatlerine getirilen yüzde 50 yolcu kısıtlaması sonrasında artan ve vatandaşların büyük tepksine neden olan tavan fiyat uygulamasına yeni düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tavan fiyat ücretlerinde yeni düzenleme için düğmeye bastı. Kilometre esasına göre belirlenen tavan ücretlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ hazırlandı. Tebliğ yürürlüğe girerse, otobüs bileti fiyatları yüzde 30 düşecek.Yapılan düzenlemeyle daha önce 301- 350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1.000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ise 185 liraya düşecek. 1.401-1.500 kilometre olan yol mesafesinde bilet fiyatı maksimum 280 TL olurken, 2.000 ve üzeri kilometre olan yolculuklarda fiyat 375 lirayı aşmayacak. En fazla 160 liraya satılan İstanbul-Ankara hattı bilet fiyatı en fazla 120 lira olacak. 280 TL'yi bulan İstanbul-Hatay bileti ise en fazla 225 TL olacak. Halen 180 TL'den satılan İstanbul-Antalya bileti 130 TL olurken, 320 TL'yi bulan İstanbul-Şanlıurfa bileti 240 lirayı aşamayacak.Düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, beklenen sonuçların alınması üzerine yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi. Gereken düzenlemeleri geciktirmeden yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu "Vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacağız. Mevcut tebliğin 31 Temmuz'dan önce yürürlükten kaldırılması ve tavan-taban fiyat uygulamasına son verilmesi de mümkün" dedi.SABAH söz konusu çalışmayı, 7 Haziran'da sayfalarından 'Otobüs biletlerine aile indirimi' başlığıyla duyurmuştu. Otobüs firmalarının da kampanya hazırlığı yaptığı aktarılan haberde, bilet fiyatlarının yüzde 40'a kadar indirilebileceği belirtilmişti.AİLE bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 70-75'ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek, otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek. İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında martta otobüslere yüzde 50 sınırı getirmişti. Buna istinaden Ulaştırma Bakanlığı da Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'ta yayımladığı tebliğle otobüslerin bilet fiyatlarındaki yükselmeyi ve firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirleyerek vatandaşları korumaya almıştı.