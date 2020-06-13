Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberler: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Son Dakika Haberler: bugün ne kadar? Canlı gram ve fiyatları

geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Corona virüsü endişesi nedeniyle dünya genelinde borsalar sert dalgalanmalar yaşamış ve altında güvenli alımlar artmıştı. Hediye olarak ya da yatırım amaçlı altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, güncel altın fiyat grafikleri ve Ata, Tam, Yarım, Cumhuriyet, Gram ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 13.6.2020 07:18 Son Güncelleme: 13.6.2020 07:42 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

ve dönemlik grafikleri ile ilgili son dakika haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık koronavirüs salgınının orta dönemlerinde, ortaya çıkan güvensiz finansal tablo nedeniyle ülke borsaları sert düşüşe geçmiş ve altın hızlı bir yükseliş trendine girmişti. Bu haftanın son işlem gününü altın fiyatları düşüş ile kapattı. Peki, altın fiyatları 13 Haziran Cumartesi tarihi itibariyle ne kadar, kaç TL?

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 13 Haziran 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Son Dakika Haberler: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Ons Altın Fiyatları

Alış: 1.731,49 $

Satış: 1.731,86 $

Gram Altın Fiyatları

Alış: 379,44

Satış: 379,53

Çeyrek Altın Fiyatları

Alış: 616,7

Satış: 623

Son Dakika Haberler: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Yarım Altın Fiyatları

Alış: 1.233,40

Satış: 1.244,40

Tam Altın Fiyatları

Alış: 2.443,70

Satış: 2.491,15

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Alış: 2.532,00

Satış: 2.570,00

Ata Altın Fiyatı

Alış: 2.527,60

Satış: 2.549,80

Son Dakika Haberler: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA