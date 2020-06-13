Son Dakika Haberler: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ve dönemlik grafikleri ile ilgili son dakika haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık koronavirüs salgınının orta dönemlerinde, ortaya çıkan güvensiz finansal tablo nedeniyle ülke borsaları sert düşüşe geçmiş ve altın hızlı bir yükseliş trendine girmişti. Bu haftanın son işlem gününü altın fiyatları düşüş ile kapattı. Peki, altın fiyatları 13 Haziran Cumartesi tarihi itibariyle ne kadar, kaç TL?

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 13 Haziran 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.