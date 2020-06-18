Turkcell’in önü açılıyor... 20 yıllık ortaklık sorunu çözülüyor

Turkcell'de 20 yıldır yılan hikayesine dönen ortaklık sorunu çözülüyor. Şirketin ana hissedarlarından İsveçli telekom operatörü Telia Sonera Company, Turkcell'deki dolaylı paylarını Türkiye Varlık Fonu'na satmak için görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Böylece, Telia Sonera ve Çukurova Holding tamamen Turkcell yönetiminden çıkıyor. Turkcell'de çoğunluk hisseleri Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş oluyor.Telia, Turkcell'in yüzde 51'ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde yüzde 47.1 paya sahip, bu da Turkcell'de yüzde 24 dolaylı paya karşılık geliyor. Turkcell Holding'in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın ortak olduğu L1 şirketine ait.Turkcell'in dünkü hisse kapanış fiyatına göre 32.5 milyar lira olan piyasa değeri, dünkü dolar/TL kuruna göre yaklaşık 4.8 milyar dolara karşılık geliyor. Turkcell, Türkiye'nin en değerli yedinci şirketi... Turkcell'in kurucu ortaklarından Çukurova Grubu patronu Mehmet Emin Karamehmet 1.6 milyar dolarlık kredi borcunu iki yılı aşkın bir süredir ödeyemediği için yönetim kurulundaki sandalye hakkını Ziraat Bankası'na devretmişti. Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurul sonrasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu seçilmişti. Denetim Komitesi de bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Nail Olpak, Afif Demirkıran, Tahsin Yazar'dan oluşmuştu. Komite başkanlığına Nail Olpak seçilmişti. Şirketin aktifleri 45.7 milyar lirayı geçiyor. Cirosu da 23.9 milyar TL'yi buluyor. Şirketin yüzde 41.51'i halka açık. Türkiye Varlık Fonu'nun Telia Sonera ve Çukurova Holding hisselerini almasının ardından iki grup da yönetimden tamamen çekilmiş olacak.