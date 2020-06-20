Son dakika haberler... Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı! 20 Haziran Bugün Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Uzmanlardan altın fiyatı yorumları

Son dakika gelişmeleri… Serbest piyasalardan gelen bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz gün sürpriz bir düşüş gözlemlenen altın fiyatları bugün de vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini aldı. İlerleyen günlerde de bu yükselişin sürüp sürmeyeceği yönündeki uzman yorumları büyük ve küçük ölçekli binlerce vatandaşın ilgi odağı oluyor. Peki, 20 Haziran Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte milyonlarca vatandaşın takip ettiği son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar üzerindeki gelişmeler…
Geçtiğimiz haftayı çeyrek altın 619 TL, gram altın ise 381 TL ile kapatmıştı. Pazartesi günü ile beraber takip edilen altın fiyatları iniş ve çıkışları hafta boyu sürerken son olarak kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen haber ile altının yükselişi duyuruldu…
İstanbul Kapalıçarşı'da 381,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe (Gr.) 381,90 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 536 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 478 liradan, bin 229 liradan alınan Yarım Ziynet bin 239 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı ve haftayı bu şekilde kapattı. Altın fiyatları üzerindeki iniş çıkışlar ise oldukça merak ediliyor…
GRAM ALTIN
ALIŞ: 383,44
SATIŞ: 383,51
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 625,20
SATIŞ: 629,90
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Altının ons fiyatında dünkü işlemlerde 1.736 dolar seviyesinde anlık bir zirve yaşandığını ve ardından gerileyerek 1.720-1.725 dolar aralığında ilerlemiş olduğunu görmüş olsak da henüz 1.673-1.733 dolar kanal aralığının tam anlamıyla kırılmış olduğunu söyleyemeyiz.
Küresel yatırımcıların ons altın pozisyonlarına baktığımızda; alış ya da elde tutma hareketinin satış hareketlerinden daha hacimli olduğunu görüyoruz. Eğer satış baskısı artar ve riskli varlıklara yönelme olursa, ons altın fiyatında 1.673 dolar seviyelerine geri çekilmeler görebiliriz.
Ancak bu seviyelerde çok kalıcı olunmayacağını ve buradan yukarıya tepkilerin daha sert olacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan bir ara bozulmuş olan, ABD doları ve ons altın arasındaki ters yönde korelasyonun, şu sıralar yeniden çalıştığını gözlemliyoruz.
Hep belirttiğimiz gibi, gram altındaki hareketler ise ons altındaki hareketlerden daha sert olmaya devam ediyor. Dünkü işlemlerde de ons altının gün içi zirvesinden geri çekilmesindeki değişim -%1'in altında iken gram altında aynı yöndeki bu değişim -%1'in üzerinde oldu. Dolar/TL paritesinin, hafta içi önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6.84 TL'yi aşmış olmasına rağmen gram altının 380 TL seviyesinde direnmesini de özellikle Borsa İstanbul'un 113 binli seviyelere doğru yükseliş trendini devam ettirerek gram altın için önemli bir alternatif olma durumundan kaynaklandığını düşünüyoruz.
Bigpara'nın haberine göre; Gram altın bu görüntüsü ile 380 TL seviyesinde halen geleceğe yönelik alım fırsatını barındırıyor diyebiliriz. Gram altının 380 TL seviyesinin üzerine çıkarak 385 TL seviyesine doğru bir patika açılması için beklenen haberler; ikinci dalga salgına dair belirtilerin görülmesi, Dolar Endeksi'nin 97,5 üst çıtasını kırması ve Dolar/TL'nin de 6.85 TL'yi aşması senaryolarının işlemesi olacaktır.