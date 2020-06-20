Son dakika haberler... Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı! 20 Haziran Bugün Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Uzmanlardan altın fiyatı yorumları

Son dakika gelişmeleri… Serbest piyasalardan gelen bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz gün sürpriz bir düşüş gözlemlenen altın fiyatları bugün de vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini aldı. İlerleyen günlerde de bu yükselişin sürüp sürmeyeceği yönündeki uzman yorumları büyük ve küçük ölçekli binlerce vatandaşın ilgi odağı oluyor. Peki, 20 Haziran Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte milyonlarca vatandaşın takip ettiği son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar üzerindeki gelişmeler…

20 HAZİRAN ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftayı çeyrek altın 619 TL, gram altın ise 381 TL ile kapatmıştı. Pazartesi günü ile beraber takip edilen altın fiyatları iniş ve çıkışları hafta boyu sürerken son olarak kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen haber ile altının yükselişi duyuruldu…