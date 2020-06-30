Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gümrük vergisi askıya alınan ürünler listesi güncellendi

askıya alınan ürünler listesi güncellendi

'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bazı kimyasal maddeler, motor yağı üretiminde kullanılan katkı maddeleri, uçak parçaları ve motor üretiminde kullanılan hammaddeler, elektrikli sürme düzenleri, lityum-iyon bataryalar ve elektronik parçalar, askıya alınan ürünler listesi kapsamına dahil edilenler arasında bulunuyor. Aynı kararla bu kapsamda yer alan bazı ürünler de listeden çıkarıldı. Aynı Resmi Gazete'de yer alan bazı ithalat rejimi kararına ek kararlar kapsamında tekstil, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlere uygulanan ilave gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Listede 56.03 numaralı gümrük tarife pozisyonu ile başlayan yaklaşık 40 ürünün ilave gümrük vergileri, %0 ile %20 olarak değiştirildi.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:23 ABONE OL
Gümrük vergisi askıya alınan ürünler listesi güncellendi

Gümrük vergisi askıya alınan ürünler listesi güncellendi. Bazı ürünler, ithalat rejimine ek karar ekinde yer alan "gümrük vergisi askıya alınan ürünler" başlıklı (V) listeye dahil edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bazı kimyasal maddeler, motor yağı üretiminde kullanılan katkı maddeleri, uçak parçaları ve motor üretiminde kullanılan hammaddeler, elektrikli sürme düzenleri, lityum-iyon bataryalar ve elektronik parçalar, gümrük vergisi askıya alınan ürünler listesi kapsamına dahil edilenler arasında bulunuyor. Aynı kararla bu kapsamda yer alan bazı ürünler de listeden çıkarıldı.

Aynı Resmi Gazete'de yer alan bazı ithalat rejimi kararına ek kararlar kapsamında tekstil, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlere uygulanan ilave gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Listede 56.03 numaralı gümrük tarife pozisyonu ile başlayan yaklaşık 40 ürünün ilave gümrük vergileri, %0 ile %20 olarak değiştirildi.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/06/2020

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümrük vergisi askıya alınan ürünler listesi güncellendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA