Kapıkule'de, 4 milyon 750 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza memurlarınca, Türkiye'ye giriş yapan TIR'da yapılan kontrolde, çekicinin yatak bölümünün zemininde birkaç hap bulundu. Söz konusu hapların uyuşturucu olacağı değerlendirilerek, araç ayrıntılı incelenmek üzere arama hangarına alındı. Dedektör köpekler, içerisinde sürücünün özel eşyalarının olduğu izlenimi verilen çantaya ve valize tepki vermesi üzerine çantalar açılarak arandı. Valizin içinde 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan çantada bulunan iki torbanın içinde beyaz renkli bir tozun da uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde, 'kokain' olduğu belirlendi. Kokainin ağırlığının ise 2 kilogram 160 gram olduğu saptandı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 750 bin TL olan, 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokainin taşındığı araca el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.