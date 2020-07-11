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’deki Türk hakları için STK harekatı

İbrahim ACAR İbrahim ACAR
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Doğu Akdeniz’deki Türk hakları için STK harekatı
Sivil toplum örgütleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de elde ettiği Mavi Vatan kazanımlarını ileriye götürmek için güçbirliğine gitti. Önceki gün İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında yapılan çalıştayda 12 adalar, Girit, Kıbrıs ve Rodos'taki Türk varlıklarının geri alınması için davalar zincirinin açılması karara bağlandı. Çalıştaya KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın özel Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf da katıldı. Amacı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve adalar üzerindeki bireylere ve vakıflara ait mal varlığının güncel durumunu araştırmak olarak belirlenen çalıştayda Türk Dünyası Dayanışma Yardımlaşma Derneği (TDYDD) Başkanı Halit Kanak, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ve TDDYD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cankat Aytek gasp edilen Türk mallarıyla ilgili davaların avukatlık büroları kanalıyla açılacağını belirtti.
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Doğu Akdeniz’deki Türk hakları için STK harekatı
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