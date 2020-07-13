Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaş farkları ne kadar ödenecek?

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ne zaman yatacak? 2020 emekli maaş farkları ne kadar ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına az bir zaman kala maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Peki; ? 2020 ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 13.7.2020 07:31 Son Güncelleme: 13.7.2020 07:31 ABONE OL
Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ve konuya yönelik diğer detaylar araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki; Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 , açıklama geldi mi?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?
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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaş farkları ne kadar ödenecek?
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