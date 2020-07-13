Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaş farkları ne kadar ödenecek?

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş farkları ve konuya yönelik diğer detaylar araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki; Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.