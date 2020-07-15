Fahiş fiyatlı ürün satışa kapatılacak

ABD'li mobilya şirketi Wayfair'ın yüksek fiyatlı ürünler üzerinden, kayıp çocukların isimleriyle kodladığı ürünler aracılığıyla insan ticareti yaptığı iddiası henüz gündemdeyken Türkiye'de Trendyol ve n11 e-ticaret siteleri üzerinden iki firmanın erkek eşofman takımı ve yeni doğan hastane çıkışı bebek ürünlerinin fahiş fiyatla satışa çıkması infial yarattı. 'Türkiye'de de mi internet üzerinden çocuk ticareti yapılıyor' kaygıları üzerine konu sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu. İlgili firmalardan ardı ardına 'veri hatası' açıklaması gelse de özellikle çocuk sahibi tüketiciler bu açıklamalar karşısında ikna olmadığını yaptıkları yorumlarla ortaya koydu. Bunun üzerine n11.com ilk hamleyi yaptı. Site, dün itibarıyla 'Kategori Bazlı Maksimum Fiyat Kontrolü' sistemini devreye aldı. Buna göre listelendiği kategori için belirlenen en yüksek fiyat sınırını aşan ürünler, satışa kapatılacak. Satıcı ancak ürün fiyatını güncellerse yeniden satışa devam edebilecek. Trendyol ise açıklamasında, "Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir" denildi.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, "Bahsedilen fahiş rakamlı ürünün satışı yapılmış olsa e-ticaret sitesinin iç kontrolüne takılır. Oradan geçse, şüpheli işlem olarak resmi kanallara takılır. Böyle bir iddianın gerçek olma ihtimali sıfır" dedi. Ekmekçi, şüphe kalmaması için yasal sürecin de başlatıldığını söyledi.SİTELERİN yaptığı açıklamaya göre pazaryerinde satış yapan firmalar fiyatları kendileri belirliyor. Yani e-ticaret sitesinin fiyata karışma yetkisi yok. Müşteri şikayeti olduğu taktirde ürün incelemeye alınıyor. E-ticaret sitelerinin bahsettiği veri hatası süreci ise şöyle işliyor: "Firmalar sisteme girdiklerinde tecrübesizlik ya da dikkatsizlik nedeniyle veri (fiyat) girişinde hata yapıyor. Tabi bu fahiş rakamların nedeni sadece veri hatası değil. Bazen de firmalar ürün stokta kalmayınca yerine yenilerini koyana kadar satış olmasın diye ürünü fahiş fiyatla satışa çıkarıyorlar. Bu da firmaların kullandığı yazılımsal bir metod. Bu şekilde firmanın ürün sayfası kapanmıyor ya da firma satış sıralamasını kaybetmiyor."Tüketici böyle bir fiyatlandırmayla karşılaştığında önce ilgili sitenin 'şikayet et' bölümüne gerekli uyarıyı yapmalı.Ürün yayından kaldırılmazsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) 'Tüketici Şikayet' sayfasına şikayetlerini iletebilirler.Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer) ve Alo 175 tüketici hattına da şikayetlerini bildirebilirler.E-ticaret sitelerinde ürün satışı yapan firmaların eğitim almadan ve ilgili sitenin sistemiyle alakalı bilgi sahibi olmadan ürün satışına başlamaması gerekiyor.Yazılımsal taktikler, tüketiciye aldatmaya yönelik uygulamalar, yanıltıcı bilgilendirme nedeniyle oluşan sistem hatalarının her şeyden önce firmaya zarar verdiğinin unutulmaması kritik.Apple piyasa değerinde dünyanın en büyük şirketi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şirket, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu sollamaya yaklaşıyor. Apple, 1.76 trilyon dolar olan Aramco'yu 1.70 trilyon dolar ile takip ediyor. Şirket son olarak 1.68 trilyon dolardan günü kapatmıştı. Analistler Apple'ın ilk kez Ağustos 2018'de 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasından bu yana 2 trilyon dolarlık yürüyüşünün devam ettiği görüşünde. Hisselerde yukarı yönlü bir trend kısa sürede dünyanın en büyük şirketi unvanını Saudi Aramco'dan almasına yetecek. Suudi Aramco'nun piyasa değeri bu yıl pandemi nedeniyle küresel petrol talebinin azalması sonucu yüzde 5.5 düştü.