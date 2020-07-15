Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 15 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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Kapalıçarşı'dan bilgileri geliyor! 15 Temmuz gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle corona virüs sürecinden sonra altın fiyatlarındaki yükseliş giderek artıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan bilgileri de geliyor. 15 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek ne kadar oldu? Her toplumun belli başlı alışkanlıkları, ortak kazanımları vardır bunlar kültür olarak tanımlanır. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerinden birinin de yaz aylarında düğün sezonunlarının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Güncel fiyatları, son dakika gelişmelerini ve anlık değişimleri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 09:47 ABONE OL

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki rekor artışın ardından vatandaşlar gram altına yöneldi. Özellikle hediyelik eşya bakacaklar, düğünlerde gelin ve damada armağan edecekler çeyrekten ziyade gram altını düşünüyor. 15 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkında son dakika bilgilerini özel olarak derledik. Bugün gram altın 398,66 TL'den alınırken 398,77 TL'den satılıyor. Altın fiyatları konusundaki bu yükselişin ne zamana kadar süreceği konusunda konuşan uzmanlar yaz sonunu işaret ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: 15 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları özellikle son aylarda oldukça yükselirken vatandaşların rağbeti de arttı. Gram altın bugün 398.66 TL'den alınırken 398.77 TL'den satılıyor.

15 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 648,60 TL'den alınan çeyrek 657,50 TL'den satılıyor. Düğünlerde bir numaralı hediye olan çeyrek ayrıca evlerde biriktirilen altınların da simgesidir.

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın da birikim alanında tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alıyor. Kolay kolay bozdurulmayan yarım altın bugün 1.297,10 TL'den alınırken 1.313,30 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.558,40

SATIŞ: 2.607,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.645,00

SATIŞ: 2.685,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.672,20

SATIŞ: 2.684,80

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 15 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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