Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOGG, Türkiye'yi "tarihe iz bırakmaya" davet ediyor!

, Türkiye'yi "tarihe iz bırakmaya" davet ediyor!

Türkiye’nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu () İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:43 Son Güncelleme: 16.7.2020 17:05 ABONE OL

Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

Son dakika | Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih belli oldu

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOGG, Türkiye'yi "tarihe iz bırakmaya" davet ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA