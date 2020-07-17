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'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

Dünyanın sayılı 5 gemisi arasında yer alan 6.nesil Türkiye'nin yerli ve milli gemisi Fatih sondaj yapacağı Karadeniz'de açıklarında konumlanıyor. Hassas konumlama işleminin ardından sondaj ve arama işlemleri başlatılacak. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Amacımız Karadeniz'de hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak" dedi.

Akif BÜLBÜL
Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:44 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:46 ABONE OL
'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

SABAH'ın geçen hafta Filyos yakınlarında konuk olduğu Fatih gemisinde son hazırlıklar tamamlandı. Zonguldak Filyos Limanı yakınlarından hareket eden Fatih arama yapacağı açıklarına ulaştı. "Tuna-1" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak Fatih burada konumlanma çalışmalarına başladı.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

DENİZ TABANINA MR ÇEKECEK

Uydu aracılığı ile deniz tabanına sinyalizasyon gönderilerek dinamik pozisyonlama sistemiyle hassas konumlandırma yapılacak Fatih, bu sayede 6 metre dalga boyuna ve 90 km/saat rüzgâr hızına kadar olan ortamda pozisyonunu koruyarak şekilde sabitleştirilecek. Ardından da arama ve sondaj faaliyetleri için ilk adım atılacak.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

Karadeniz'in 12 bin metre derinliğinde önce deniz tabanının röntgeni sonra MR'ı çekilecek. Daha sonra da kuyu açma mekanizmaları devreye girecek, hayırlı habere göre üretime geçilecek.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

GAZ SIKIŞMASI ÖNLENECEK

Fatih sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilmeye imkân sağlayan, 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına sahip kuyu başı kontrol sistemi ile donatıldı.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

Gemide deniz tabanını gözlemlemek için ve gerektiğinde müdahale etmek için uzaktan kumandalı su altı robotu da bulunuyor. Her biri 2200 beygir gücünde 4 adet çamur pompası ve malzeme transferine olanak sağlayan 4 adet ağır yük vinci var.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

HER YERDE HAZIRIZ VE MUKTEDİRİZ

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin SABAH'a yaptığı değerlendirmede," Devletimizin enerji politikaları konusunda bize vereceği her türlü goreve her yerde ve her zaman hazırız ve muktediriz. Bu konudaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Hedefimiz Karadeniz'deki hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak" değerlendirmesinde bulundu.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

SIFIR ATIK SİSTEMİNE SAHİP

Fatih gemisi aynı zamanda çevreci bir gemi özelliği de taşıyor. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, kuyudan gelebilecek sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya nakledilecek.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

Fatih Sondaj Platformu'nun, Karadeniz'de Karadeniz İş Planı çerçevesinde uygun görülen sürede arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

CLEAN CUT İLE DENİZ KORUNACAK

Sondaj esnasında kuyudan yüzeye getirilen sondaj kesintilerinin ve çamur atıklarının denize atılması yerine bertarafa gönderilmek üzere gemide depolanması ya da atık konteynerlerine nakledilmesi sağlanıyor.

'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

Clean Cut sistemiyle atık konteynerlerine nakledilen kesintiler, daha sonra destek gemileri ile kıyı lojistik merkezine ulaştıracak bertarafa gönderilecek.

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'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu
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