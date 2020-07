'Fatih' sondaj gemisi harekete geçiyor! Yeni hedef belli oldu

HER YERDE HAZIRIZ VE MUKTEDİRİZ

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin SABAH'a yaptığı değerlendirmede," Devletimizin enerji politikaları konusunda bize vereceği her türlü goreve her yerde ve her zaman hazırız ve muktediriz. Bu konudaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Hedefimiz Karadeniz'deki hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak" değerlendirmesinde bulundu.