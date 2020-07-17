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: Kapalıçarşı ne kadar oldu? 17 Temmuz cuma güncel gram ve fiyatları...

İlk olarak Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinden sonra konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan üst üste bilgileri geliyor. Haftanın son iş günü olan 17 Temmuz Cuma günü gram ve fiyatları ne kadar oldu? Toplumumuzda kültürün bir temeli olan altın nesnesi, düğünlerde bir numaralı hediye olarak nitelendirilir. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altına olan talep daha da arttı. İşte ...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:03 ABONE OL
Son dakika: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Temmuz cuma güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni ilgi odağı gram altın oldu. Sıcak havaların başlamasıyla düğün sezonu da açıldı. Nişan ve düğün gibi törenlerde altın hediye edilmesi nedeniyle alım satım da hızlandı. 17 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bugün gram altın 396,82 TL'den alınırken 396,95 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA - 17 TEMMUZ GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarındaki tırmanış devam ediyor. Ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında çeyrek altın ilk sırada yer alıyor. 647,10 TL'den alınan çeyrek altın 654,20 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.290,00

SATIŞ: 1.306,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.558,84

SATIŞ: 2.608,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.650,00

SATIŞ: 2.690,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.657,80

SATIŞ: 2.670,90

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Temmuz cuma güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
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