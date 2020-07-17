Son dakika: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Temmuz cuma güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni ilgi odağı gram altın oldu. Sıcak havaların başlamasıyla düğün sezonu da açıldı. Nişan ve düğün gibi törenlerde altın hediye edilmesi nedeniyle alım satım da hızlandı. 17 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bugün gram altın 396,82 TL'den alınırken 396,95 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA - 17 TEMMUZ GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarındaki tırmanış devam ediyor. Ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında çeyrek altın ilk sırada yer alıyor. 647,10 TL'den alınan çeyrek altın 654,20 TL'den satılıyor.