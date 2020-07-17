Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOGG’dan ‘tarihe iz bırakmaya’ davet

’dan ‘tarihe iz bırakmaya’ davet

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
TOGG’dan ‘tarihe iz bırakmaya’ davet
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOGG’dan ‘tarihe iz bırakmaya’ davet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA