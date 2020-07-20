Vekalet Ücreti Hesaplama 2020: Vekalet Ücreti Hesaplama ve Ödeme Nasıl Yapılır?

İnternet üzerinden çok araştırılan bu konu dava ile ilişkisi olan kişiler tarafından araştırılmaktadır. Çünkü vekalet ücreti avukatlara ödenen paradır. Asında belirli bir ücreti olan bir şeydir. Avukatlar arasında ücret belirlenmektedir. Ancak günümüzde bu durum istismar edilmektedir. Bundan dolayı da ücretler değişiklik gösterebilmektedir. Peki icra vekalet ücreti nedir? Vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır? Vekalet ücreti ile ilgili tüm soru ve cevaplar bu yazıda...

Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet ücreti, avukat ile müvekkil arasında sözleşme ile belirlenmiş olan ücrete verilen addır. Bu ücret müvekkil tarafından avukata ödenmektedir. Avukat, ücreti çalışma alanına, yetkinliğine, tecrübesine ve dava ile ilgili görüşüne göre belirlemektedir. Davalık işi olan kişiler tarafından vekalet ücretleri çok merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Vekalet ücreti kolayca öğrenilebilir. Vekalet ücreti hesaplamanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Vekalet ücreti hesaplayabilmenin yolları ise şu şekildedir:

Vekalet ücreti hesaplayan herhangi bir internet sitesinden ücret hesaplanabilir.

Vekalet ücreti noterlerden öğrenilebilir.

Her davanın farklı ücreti farklı olduğundan davaların ücretlerine bakarak vekalet ücreti belirlenebilir.

Reddedilen Miktar Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplama

Avukatlar, herhangi bir dava işinde olmaz olmaz olan kişilerdir. Bu kişilerin de aldıkları belirli ücretler vardır. Bu ücretler her avukatta değişiklik gösterebilir. Bazı davalarda reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti hesaplanabilir. Örneğin nafaka davalarında reddedilen miktar için vekalet ücretine hükmedilemez. Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti hesaplama internet üzerinden öğrenilebilecek bir konu olmadığı için gerçek bir davada gerçek bir avukattan bu bilgi alınabilir. Reddedilen miktarlar değiştiği için bu miktar üzerinden hesaplanana vekalet ücreti de değişiklik göstermektedir.

Noter Vekalet Ücreti Hesaplama

Her yıl değişikliğe uğrayan noter vekalet ücreti 2020 yılında da değiştir. Noter vekalet ücretleri son düzenlemelerine göre şu şekildedir:

Araç satışı için noter vekaletname ücreti : 90,50 TL ile 120 TL arası

Noterlerde genel vekaletname ücreti : 200 TL ile 550 TL arası

Muhasebe vekalet ücreti : 120 TL ile 150 TL arası

Noterlerde avukat vekaletname ücreti 90, 50 TL İLE 120 TL arası

Noterlerde pek çok vekaletname işlemleri olsa da şu an bizi ilgilendiren avukat vekaletname ücretidir. Noter vekaletname ücretinin tam hesabı için kişinin notere gitmesi gereklidir. Ancak ücretler üstte belirttiğimiz şekildedir. Noter vekalet ücreti hesaplamanın tam sonuç alabilmesi için notere gitmek en doğru hareket olacaktır.

İcra Vekalet Ücreti

İcra avukatlık ücreti işlemleri takibin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Eğer davanın konusu para ise ya da para ile değerlendiriliyorsa bu ücret tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanmaktadır. Takip miktarı 4.000 TL ye kadar olan icra işlemlerinde ise avukatlık ücreti tarifenin ikinci kısmına göre hesaplanır. İcra Vekalet ücreti değişken bir yapıya sahiptir. En kesin yanıt yine bir avukat ile görüşülerek alınabilmektedir. İcra işlemlerinde avukatların aldıkları icra vekalet ücretleri bir yasaya bağlıdır.

Vekalet Ücreti Nedir?

Vekalet ücreti, avukatlık ücreti demektir. Çeşitli davalarda avukatlara ödenen ücrete verilen addır. Bu ücret aslına bakılırsa belirlidir ancak avukatlar bu ücretleri kabul etmeyip kendilerine ücret belirlemektedirler. Vekalet ücretlerinin bazı çeşitleri vardır. Avukatlık ücretlerinin hesaplanması oldukça kolaydır. Hatta kişiler internet üzerinden de kolayca hesaplayabilirler. Ancak bazı hesaplamalar için avukata gidilmesi en doğru harekettir. Vekalet ücreti müvekkiller tarafından avukata ödenen ücretlerdir. Bu ücretler her koşulda değişiklik gösterir. Örneğin bir nafaka davası ile bir icra davasının vekalet ücreti arasında oldukça fazla fark vardır.

Vekalet Ücreti Nasıl Ödenir?

Avukatlık ücretlerinin ödenme şekilleri avukat ve müvekkil arasında yapılan sözlü ya da yazılı bir anlaşma ile belirlenmektedir. Uygulamada ceza davaları dolayısıyla vekalet ücretleri peşin ödenmektedir. Ancak icra takiplerindeki avukat ücretleri alacağın karşı taraftan tahsil edilmesi ile ödenir.