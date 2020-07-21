Paycell’de limit hazır

TURKCELL'IN yeni nesil ödeme platformu Paycell, 'Hazır Limit' özelliğiyle dijital ödeme alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Yenilenen arayüzü ile birlikte Paycell'in uygulamasına giriş yapan kullanıcılar Paycell Hazır Limit'lerini görüp, bu limitin bir kısmını kendileri için oluşturulan sanal kartlarına aktararak alışverişe başlayabiliyor. İnternetten alışveriş yaparken bilgilerini vermek istemeyenler için de güvenli bir çözüm sunuluyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Paycell'i tercih eden kullanıcı sayısının her geçen gün daha da arttığını söyledi. Erkan, "Bu yılın ilk 5 ayında Paycell'de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60, ciromuz ise yüzde 76 arttı" dedi.