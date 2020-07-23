Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir? 2020 Zilhicce orucu ne zaman tutulur? İşte tarihi ve faziletleri

Zilhicce ayına gelmemizle birlikte birçok vatandaş Zilhicce orucu hakkında araştırma yapmaya başladı. Zilhicce orucu, her yıl Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Müslümanlar gündeminde oluyor. İbadet ile geçmesinde büyük faziletler bulunan Zilhicce ayında aynı zamanda oruç tutmak da tavsiye ediliyor. Peki, Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir? İşte, Zilhicce ayının ilk günlerinde tutulan Zilhicce orucu ile ilgili bilinmesi gerekenler…

ZİLHİCE NEDİR? ZİLHİCCE ORUCU

Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "mesîl" ve "müsbil", Arab-ı âribe devrinde ise "ne'as" ve "bürek" şeklinde adlandırılıyordu.